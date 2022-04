Natália é eliminada do BBB22 e convidada a desfilar no carnaval com a escola de samba Beija-Flor!

13/04/2022 | 01:10



Nesta terça-feira, dia 12, foi a vez de mais um participante dizer adeus ao sonho do BBB.

Desta vez quem encarou a berlinda foi Gustavo, Natália e Paulo André. PA foi indicação do líder Eliezer, enquanto Natália foi a mais votada da casa e após o sorteio de dedo-duro, como ela foi escolhida para ter o voto revelado, ela também ganhou a chance de indicar alguém ao paredão, e escolheu Gustavo.

Assim como na eliminação de Linn da Quebrada, Tadeu Schmidt fez um discurso mais direcionado ao eliminado, cheio de emoção e focando nas qualidades da pessoa. Ao final, ele confirmou: a eliminada da noite foi Natália, com 83,43% dos votos.

A sister recebeu muito carinho de todos enquanto se despedia, e apesar de emocionada, disse que estava bem e saiu sorridente, abraçada em Douglas e Eliezer.

Jessi chorou muito com a saída da amiga e agora é a única mulher no jogo. Por ter ficado nervosa e emocionada, ela foi consolada pelos outros brothers, que até perguntaram à ela se tinha problema eles pularem na piscina para comemorar. Após ela dizer que tudo bem, Gustavo, Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby se jogaram na água!

Quando Natália se encontrou com Tadeu, ele disse que ela descobriria diversas notícias do mundo aqui de fora, mas uma delas ele mesmo queria contar à ela. Nat foi convidada pela escola de samba Beija-Flor a desfilar com eles no Carnaval, representando o BBB! Nat ficou super feliz com o convite e até disse que ficou arrepiada!