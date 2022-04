São Paulo encerra empréstimo ao Atlético e acerta venda de Tchê Tchê ao Botafogo

12/04/2022 | 23:13



O São Paulo acertou a venda do meio-campista Tchê Tchê ao Botafogo. O jogador de 28 anos teve a rescisão de contrato com o clube paulistano publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta terça-feira, e está perto de ser oficializado como novo reforço botafoguense. Até então, estava emprestado ao Atlético-MG.

Nas redes sociais, o volante se despediu do time mineiro. "Para sempre no nosso coração e na nossa história", escreveu ao compartilhar uma foto na qual aparece ao lado de taças do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil.

Contratado pela diretoria são-paulina em 2019, após passagens por Palmeiras e Dínamo de Kiev, Tchê Tchê foi cedido ao clube atleticano na temporada passada, com vínculo válido até 31 de maio deste ano. O encerramento do acordo foi antecipado também nesta terça, com a rescisão do empréstimo horas antes da formalização da saída do São Paulo.

O Atlético tinha a opção de comprar parte dos direitos econômicos de Tchê Tchê por um valor fixado pelo time tricolor, mas não quis exercer a compra por considerar a quantia alta. A situação facilitou a aproximação do Botafogo, que fez uma proposta atrativa para os são-paulinos.

As negociações avançaram rápido nos últimos dias, e os dois clubes chegaram a um acordo. O desfecho se deu justamente no último dia do prazo estabelecido pela CBF para registro de contratos e pagamento de taxas. Caso a rescisão com o São Paulo, clube com o qual o volante possuía contrato até 2023, não saísse nesta terça, o Botafogo já não conseguiria registrá-lo.

Ainda dando os primeiros passos da nova era sob investimentos do norte-americano John Textor, comprador da SAF botafoguense, o clube carioca já vinha se reforçando. Ao longo do dia, anunciou três novidades: o zagueiro argentino Victor Cuesta, contratado por empréstimo junto ao Internacional, o lateral-esquerdo finlandês Niko Hämäläinen, ex-LA Galaxy, e o atacante boliviano Sebastian Jofrre, vindo do Crystal Palace.