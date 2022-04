Atento e silêncio oficial

Do Diário do Grande ABC



12/04/2022 | 23:59



A Atento, uma das principais empresas de telemarketing do Brasil, vai fechar até o meio do ano a unidade que mantém em São Bernardo. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo, que teme a demissão dos 3.500 funcionários que atuam no local. Trata-se de novo abalo na cadeia de empregos na cidade, que ainda não se recuperou do estremecimento causado pelo anúncio de saída da montadora Toyota, programada para o fim de 2023 após 62 anos de atuação no município.



A empresa não quis dar mais informações à imprensa sobre a decisão de abandonar São Bernardo. Ao sindicato, segundo nota da entidade, a companhia alegou “significativas ociosidades estruturais nos sites”, que é como a Atento se refere a cada uma de suas filiais, “decorrentes da pandemia e da perda de grandes contratos”. De imediato, assegura a mesma fonte, os funcionários passarão a atuar em home office, o que não garante estabilidade a longo prazo – em tese, como não vai mais ter sede física na cidade, a corporação pode contratar mão de obra em qualquer ponto do Brasil.



Exatamente por causa desta instabilidade, a informação provocou insegurança e temor nos funcionários. Natural. É que eles sabem que será bem mais difícil conseguir recolocação diante da reiterada e consistente fuga de grandes empregadoras da cidade. Para tranquilizar sua gente, a Prefeitura de São Bernardo precisa apresentar algum plano emergencial para estancar a sangria.



O governo municipal, que se jactava de ser grande indutor de negócios, perde mais um pilar de seu discurso. São Bernardo não assiste apenas à debandada de importantes indústrias, como Ford, Mangels e Toyota, mas também de ícones do setor de serviços, como a Atento, cuja presença na cidade a propaganda oficial vendia como contraponto à saída das fábricas. Talvez tenha sido por isso que o Paço, questionado ontem por este Diário sobre o assunto, tenha optado pelo silêncio – postura insólita para quem gosta de falar tanto.