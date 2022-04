Marco Regulatório promove reunião no Jardim Alvorada

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



13/04/2022 | 00:01



A revisão do novo Marco Regulatório da Política Urbana de Santo André promoveu ontem a 11° audiência contributiva com moradores do Jardim Alvorada. Cerca de 50 pessoas participaram da reunião e entre as principais demandas apresentadas estavam melhorias para mobilidade urbana da região e regularização fundiária. O próximo encontro será realizado amanhã, na Praça São Camilo, no Camilopolis.

A audiência pública de ontem representou o nono território, que contempla os seguintes bairros: Jardim Alvorada, Jardim Cristiane, Jardim do Estádio, Jardim Las Vegas e Vila Linda.

O superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos) e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Gilvan de Souza Júnior reforçou a importância do fomento do comércio nos bairros e apresentou aos moradores o conceito de ruas completas, que promove a segurança viária e acessibilidade.