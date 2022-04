Estado limpa rio e córregos de Ribeirão para evitar enchentes

Renan Soares

Especial para o Diário



13/04/2022 | 00:01



O governo do Estado vai limpar um rio e seis córregos de Ribeirão Pires em iniciativa que visa reforçar a segurança hídrica da cidade, com desassoreamentos e revitalização. No total, serão 16,3 quilômetros de cursos d’água que passarão pelo processo de dragagem, que limpa o fundo e retira os sedimentos compostos orgânicos e inorgânicos.

Os trabalhos começaram na última semana, com o desassoreamento do Rio Grande, no bairro Santana, que cruza quase toda a extensão da cidade. Depois as ações serão concentradas nos córregos Coronel Oliveira Lima, Cooperativa, Colônia, Ripoll, Peri Peri e Valentina. A expectativa da Prefeitura é que as obras, realizadas pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do governo do Estado, com o apoio da Zema (Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana) de Ribeirão Pires, terminem até o fim de abril.

O assoreamento de rios e córregos é um dos principais problemas ambientais, já que neste processo sedimentos de compostos orgânicos e inorgânicos são depositados nos rios, diminuindo sua profundidade e fazendo com que ele fique mais raso, o que torna mais fácil o início de enchentes em período de chuva. A dragagem remove estes sedimentos, mantendo a profundidade original facilitando o curso da água.

De acordo com a Prefeitura, o fato de a cidade estar totalmente localizada em área de recuperação e manutenção de mananciais, e ser local de proteção ambiental justamente por seu potencial hídrico, as obras impactam toda o município.

A secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, Andreza Araújo, reforça a relevância da dragagem. “Esse serviço é de suma importância, pois nele se retira o sedimento que está no fundo rio por conta do processo erosivo e das chuvas, assim limpando as nossas águas. Isso é tão importante quanto o tratamento de esgoto, já que é um dos principais instrumentos do saneamento básico”, explicou.