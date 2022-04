Negra Li mostra capa da sua nova música: 'Era Uma Vez Liliane'

12/04/2022 | 18:32



A cantora Negra Li, 42, anunciou nesta terça-feira, 12, a capa do seu novo single, Era Uma Vez Liliane. No último domingo, 10, ela esteve no palco do The Masked Singer Brasil, programa da TV Globo e revelou que o clipe terá a participação do seu filho, Noah, de quatro anos.

"É muito importante ouvir nossa criança interior, ouvir as crianças. Não fazer com que desacreditem delas. Não tinha como não ter o Noah. Ele sempre via a Sofia nos clipes e falava: E eu?. E estava na hora de ter o Noah também", disse.

O clipe será lançado na próxima quinta-feira, 14, marcando os 24 anos de carreira da rapper. "40 anos atrás Deus já havia me dado a sabedoria, que a ciência comprova hoje, que independente de onde estamos, podemos criar a nossa realidade", publicou Negra Li.

"Desde que eu era uma menina lá na Brasilândia, alguma coisa dentro de mim me dizia: você nasceu para dar certo! Hoje eu inspiro pessoas como eu e posso afirmar para todos, assim como foi dito a mim um dia: tenha fé, acredite em você e nas suas vontades. Assim você será capaz de fazer coisas gigantescas! Eu vivi isso, eu acreditei, eu senti. E na próxima quinta-feira essa música vai te dizer: você também nasceu pra dar certo. Era Uma Vez Liliane visita o meu passado e reforça o presente que eu sempre soube que era meu."