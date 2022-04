Amber Heard deixa mensagem inesperada antes do julgamento contra Johnny Depp

12/04/2022 | 17:11



Após o polêmico processo de divórcio entre Amber Heard e Johnny Depp, se inicia um novo capítulo da história do ex-casal: o processo no qual o ator acusou a ex-esposa de difamar sua imagem. Johnny decidiu mover recursos judiciais contra a atriz depois que ela fez uma declaração polêmica no The Washington Post admitindo ter sofrido violência doméstica, apesar de nunca ter citado o nome do ex-marido.

Nesta terça-feira, dia 12, horas antes de entrar no tribunal, Amber, no entanto, revelou nas redes sociais que sempre teve um carinho muito grande pelo ator e que sente muito por precisar expor novamente a sua vida íntima.

Vou ficar off-line durante as próximas semanas. Como devem saber, vou estar na Virginia, onde enfrentarei o meu ex-marido, Johnny Depp, em tribunal. O Johnny está me processando por um artigo de opinião que escrevi no The Washington Post, no qual contei a minha experiência de violência e abuso doméstico. Nunca o mencionei, apenas escrevi sobre o preço que as mulheres pagam por falarem contra homens que têm poder. Continuo a pagar esse preço, mas espero que quando este caso termine, possa seguir em frente e que o Johnny também possa fazer o mesmo. Sempre mantive um amor pelo Johnny e custa-me muito ter que reviver detalhes do nosso passado juntos em frente ao mundo. Neste momento reconheço o apoio que tive a sorte de receber ao longo destes anos e nas próximas semanas me apoiarei, mais do que nunca, nele, desabafou.