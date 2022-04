Astrid Fontenelle revela nome dado ao tumor de Rita Lee ao celebrar cura da cantora: Ela apelidou de Jair

12/04/2022 | 17:11



Contou tudo! Desde a notícia que Rita Lee está curada de câncer no pulmão, muitos famosos, assim como os fãs, usaram suas redes para comemorarem - Astrid Fontenelle foi um deles.

A apresentadora publicou em seu feed do Instagram uma foto de Rita, que foi tirada por seu marido, Roberto de Carvalho.

Além de vibrar pela melhora da artista renomada, Astrid também deixou todos muito felizes. Ela revelou o apelido que Rita deu para o seu tumor:

Rita Lee curada de um câncer de pulmão que ela , sempre na sintonia fina da ironia, apelidou de Jair. Rita minha musa, deusa, trilha sonora da minha vida. Santa Rita de Sampa! Permita-me celebrar essa conquista, parte de sua intimidade, mas são tão poucas as alegrias dessa nossa vida adulta?.

Quem também comemorou a melhora da cantora foi Beto Lee. O filho de Rita também usou suas redes para publicar uma foto antiga de sua mãe e aproveitou o momento para celebrar a cura de outro conhecido da família, o cantor Branco Mello da banda Titãs. Na legenda ele escreveu:

Rita e Branco, duas forças da natureza. Muito feliz com a recuperação dessas duas figuras que amo muito. A cura da minha mãe me emocionou pra c*****o. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de Jair. That?s Rita. E ver Branco em ação, no palco com Britto e Tony foi mágico! Um verdadeiro guerreiro, um highlander! Brancão você é f**a!