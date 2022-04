Leonardo Vieira fala sobre decisão de se mudar para Portugal: Eu estava vivendo um momento difícil no Brasil

12/04/2022 | 17:10



O ator Leonardo Vieira, que está morando em Portugal desde 2018, participou do podcast Novela das 9 - e, durante o bate-papo, ele falou sobre a decisão de se mudar para Lisboa.

- Meus avós são portugueses e sempre tiveram uma relação forte com Portugal. Esse desejo sempre ficou latente em mim. Até que um dia eu vim, conheci minha família toda. Já tinha vontade de vir para a Europa estudar. Aí, um dia, meu pai tirou a cidadania portuguesa e eu falei: Vou tirar também. E tirei, explicou.

E, antes da mudança definitiva, Leonardo teve uma experiência transformadora enquanto ficou no país por dois meses, para gravar a minissérie Os Maias, em 2001.

- Aí me apaixonei, pensei que não tinha mais dúvidas de que queria morar aqui. Mas o volume de trabalho no Brasil era muito grande, muita coisa acontecendo, e isso foi adiado. Até que chegou o momento e pensei: Bom, acho que é a hora certa de ir, quero viver essa experiência. O Brasil estava vivendo um momento difícil, e eu estava vivendo um momento difícil no Brasil.

De acordo com o artista, foi uma mudança intensa e não só de endereço - já adaptado, ele não pretende sair de Portugal tão cedo.

- Mudei a vida toda, estou aqui há 4 anos e não tenho a intenção de voltar. Se eu receber um convite de trabalho volto, com certeza, com o maior prazer. Fazer Rio/Lisboa virou praticamente uma ponte aérea pra mim, porque tem meus pais no Brasil: meu pai com 85 anos, minha mãe com 80, então quero estar sempre com eles.

O galã vive com o companheiro Leandro Fonseca, com quem está junto há 15 anos - ele ainda comentou sobre a relação duradoura.

- Acho que a gente deu sorte de duas pessoas que se encontraram, que têm afinidades, se curtem e se respeitam. Temos objetivos em comum, fomos descobrindo, então tudo isso fez com que a gente chegasse hoje aos 15 anos. Às vezes, eu olho e não acredito: Caramba, já se passaram 15 anos... Tão rápido.