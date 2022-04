Tour vip da Universal, em Orlando – como é e quanto custa

Paulo Basso Jr.

12/04/2022 | 18:55



Fui convidado para fazer o tour vip da Universal, em Orlando. A experiência é um pouco diferente da oferecida pela Disney World, mas tão boa quanto, uma vez que o dia rende muito e dá para aproveitar os parques como se fosse uma celebridade.

Não à toa, Beyoncé, Anitta e Rayssa Leal, a fadinha do skate, estão entre as famosas que já usaram o serviço, chamado oficialmente de Experience VIP. A diferença é que elas podiam escolher ir com seguranças, enquanto eu… Bom, ninguém viria me pedir autógrafo, mesmo.

O pacote, que custa a partir de US$ 189 por pessoa (o preço muda de acordo com a época do ano e as opções escolhidas), mais o ingresso regular dos centros de lazer que serão visitados, dá direito a um tour guiado na Universal Studios ou na Islands of Adventure, por cinco horas, ou ainda em ambos os parques, por sete horas.

Na opção mais simples, você entra em um grupo de até 12 pessoas, não necessariamente conhecidas, e tem o programa adaptado ao gosto geral dos integrantes (com atrações mais ou menos radicais, por exemplo). É possível, porém, personalizar a experiência da maneira que quiser, formando, por exemplo, grupos privados com apenas quem viaja contigo – mas é claro que isso custa mais caro.

Sem filas

Paulo Basso Jr. Castelo de Hogwarts

Independentemente do formato escolhido para fazer o tour vip da Universal, a grande vantagem é que você não pega filas para brincar. Mas não pega, mesmo. É melhor que o Express Pass, cartão que também é vendido no complexo e com o qual você tem acessos aos brinquedos mais rápido que os regulares. Ocorre que, na Experience Vip, a entrada se dá pelos bastidores das atrações. Assim, quando menos percebe, você já está lá, se divertindo.

Na prática, dá para ir sem perder tempo a todos os simuladores e todas as montanhas-russas, como a disputada Jurassic World VelociCoaster, na Islands of Adventure. E ainda dá para escolher ir na primeira fila do trenzinho, como eu fiz. Já que era meu dia de VIP, por que não enfiar o pé na jaca, né?

Quem contrata o pacote que inclui os dois parques pode até mesmo viajar com acesso prioritário no Hogwarts Express, trem do Harry Potter que liga os centros de lazer. O meu embarque demorou menos de 10 minutos, isso porque parei para fazer foto em um “espelho mágico” que simula a passagem pela plataforma 9 ¾, da estação londrina de King Cross. Para se ter uma ideia, na alta temporada, as filas para entrar no trem chegam a demorar três horas.

O pacote VIP Experience da Universal concede ainda descontos em algumas lojas do complexo, um crachá de visitante VIP, que pode ser guardado como recordação, e prioridade na reserva de restaurantes. Algumas opções incluem café da manhã e almoço no Café La Bamba, na Universal Studios, que tem um farto bufê e fica aberto exclusivamente para quem contrata o serviço.

Como é o tour vip da Universal

Paulo Basso Jr.

Meu tour vip na Universal era completo, com visita aos dois parques, almoço e tudo mais que tinha direito. Depois de pegar um ônibus gratuitamente no hotel em que estava hospedado, o Endless Summer – Dockside Inn and Suites, desci por volta de 9h30 na porta da Universal Studios e encontrei meu grupo privado no Guest Service, escritório situado à direita da portaria.

Lá, recebi o crachá VIP e conheci minha guia, a simpática Raysha, que falava espanhol e inglês (ao contratar o serviço, dá para verificar a disponibilidade de guias que falam até português).

Já dentro do parque, demos de cara com uma parada com personagens, estrelada por Bob Esponja. Enquanto assistíamos, a Raysha foi gentilmente até o restaurante Café La Bamba pegar garrafinhas de água gelada para todos. Que vida boa!

A partir daí, começou a maratona de atrações. Primeiramente, a clássica E.T. Adventure e a divertida The Simpsons Ride. Durante os acessos, realizados pelos bastidores, fomos alertados insistentemente para não fazer fotos ou vídeos.

Quando estávamos na área de Springfield, a guia deu uma dica e tanto: como há quem fique mareado na atração de Homer, Bart, Lisa e companhia, ela indicou, ainda sentado, colocar as mãos sobre as pernas, pouco acima dos joelhos, e ficar olhando para elas fixamente. Isso serve para aliviar a sensação de enjoo em qualquer brinquedo e é bem melhor que fechar os olhos. Pode anotar e espalhar.

Hogwarts Express

Paulo Basso Jr. Hogwarts Express

Com todos os intactos, era hora de trocar de parque. E do melhor jeito possível. Pegamos o Hogwarts Express, sem filas, rumo a Islands of Adventure. Uma vez lá, fomos diretamente para a Jurassic World VelociCoaster, a montanha-russa mais radical de Orlando. Eu já conhecia a fera (confira meu relato e todos os detalhes aqui), mas dessa vez pude ir na primeira fila, o que foi muito melhor (ou pior, dependendo do ponto de vista).

Na sequência, fomos a Hogsmeade, para andar na montanha-russa Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure (sensacional) e no Harry Potter and the Forbidden Journey, simulador que fica dentro do Castelo de Hogwarts. Ainda deu tempo de cruzar a coloridíssima Seuss Landing, com atrações para crianças, antes de voltar à Universal Studios (também pelos bastidores).

Hora do almoço

Paulo Basso Jr. Foto com ” Marilyn Monroe” depois do almoço

Era hora de almoçar, e o Café La Bamba não decepcionou. Exclusivo para quem faz o tour vip da Universal, o restaurante estava vazio e geladinho, um alívio frente ao calor que fazia do lado de fora.

O bufê completo tinha boas saladas, carnes, massas e até arroz branco. Sem contar as frutas e sobremesas (o macaron estava uma delícia).

Simuladores e montanhas-russas

Paulo Basso Jr. Harry Potter and the Escape from Gringotts

Bem alimentados, fizemos fotos com “Marilyn Monroe”, que apareceu no parque a bordo de um conversível, e seguimos para o The Bourne Stuntacular, atração que mistura atuações reais com um filme exibido em uma tela enorme de cinema. Dos nossos lugares reservados (os melhores da sala), deu para curtir, e muito, esta que é uma das novas atrações da Universal Studios. Imperdível.

O passeio guiado então seguiu para o Diagon Alley, o famoso Beco Diagonal do Harry Potter, onde deu para curtir o simulador Harry Potter and the Escape from Gringotts. Também sobrou tempo para passear pela área com calma, a fim de fazer fotos, ir às lojas, tomar “cerveja amanteigada” e tudo mais.

Outras três atrações vieram na sequência: os simuladores Transformers: The Ride 3D, Race Through New York Starring Jimmy Fallon e Despicable Me Minion Mayhem. E só não foram quarto porque a montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit não estava funcionando por problemas técnicos.

Ainda era o meio da tarde quando retornamos a Islands of Adventure para encarar o simulador Skull Island: Reign of Kong e a montanha-russa The Incredible Hulk Coaster. Cansado, acabei não indo em The Amazing Adventures of Spider-Man, mas o fato é que dava tempo. Tudo bem, é sempre bom ter motivos para voltar para os parques da Universal.

Conclusão

Paulo Basso Jr. Despicable Me Minion Mayhem

Minha conclusão depois de fazer o tour vip da Universal é que você só não vai às atrações que não quiser. Isso porque passar um dia com a guia, acessando tudo pelos bastidores, sem fila, é suficiente para curtir as principais experiências da Universal Studios e da Islands of Adventure, mesmo que os centros de lazer estejam cheios.

Para tirar a prova, vou listar aqui todas as atrações em que fui, começando por volta de 9h30 e terminando 17h. Isso sem contar as paradas para comer, ir ao banheiro, visitar lojinhas, ver desfiles e por aí vai.

No total, foram 13 atrações divididas entre Universal Studios e da Islands of Adventure, praticamente todas elas concorridíssimas. Não é nada mal ser VIP nos parques do complexo de Orlando, diz aí?

Serviço

Paulo Basso Jr. Hollywood Rip Ride Rockit

Tour vip da Universal (Experience VIP)

Quanto custa: a partir de US$ 189 por pessoa, mais o ingresso regular do(s) parque(s)

Reservas: disponíveis aqui