Com show da Pabllo, Amstel inaugura seu próprio metaverso; assista à apresentação

A cerveja Amstel, marcado Grupo Heineken no Brasil, lançou na última sexta (8) seu próprio metaverso – o Amstelverso. Na ocasião, foi realizado um pocket show de estreia da “I Am Pabllo Global, Tour”, turnê mundial da cantora e drag queen Pabllo Vittar.

A apresentação está disponível para todos os consumidores gratuitamente desde ontem (11). Ela poderá ser assistida nos próximos trinta dias. Para acessar o Amstelverso, basta clicar em https://www.amstelbrasil.com/amstelverso.

Tanto a Amstel quanto a Pabllo Vittar estreiam no metaverso por meio desta iniciativa que fortalece a campanha I Am What I Am da marca, que tem como objetivo encorajar as pessoas a serem quem elas realmente são e celebrar com orgulho a singularidade de cada uma.

O projeto foi desenvolvido em conjunto com a Mynd, agência especializada em marketing de influência e entretenimento, e a equipe do CryptoRastas, responsáveis por um dos principais projetos de NFT do Brasil. Além disso, o projeto contou também com a estratégia e implementação digital da Hub – Red Star.

Noi lançamento, ao entrar no link, a pessoa mergulhava no Amstelverso com seu avatar customizável, em frente ao palco em que Pabllo Vittar apresenta seu show inédito. Uma contagem regressiva mostrava o tempo que faltava para começar.

Com opções de vista em primeira ou terceira pessoa, o visitante do metaverso da Amstel podia caminhar livremente por todo o ambiente recheado de referências de Amsterdam, cidade natal da Amstel, utilizando teclado e mouse pelo computador ou o touch na tela do celular. Quando o show acaba, uma nova contagem aparecerá na tela.

A marca aproveitou o momento do show para ativar a parceria com os influenciadores Marcela McGowan, Pepita, Bielo, Raphael Dumaresq, Mateus Carrilho e Heey Cat, integrantes do squad I Am What I Am desde 2021. Além de fomentar nas suas redes sociais com mais informações sobre o Amstelverso e o show da Pabllo, que será uma amostra do que deverá rolar neste mês de abril na Califórnia (EUA), os influenciadores vão socializar e descontrair o público no metaverso com seus avatares personalizados.

O show será gravado e reproduzido no Amstelverso durante os três dias seguintes. Assim, a Amstel oferece a todos os interessados a oportunidade de ver ou rever a apresentação, podendo experienciar o metaverso da marca quando for mais oportuno a cada um. O acesso e conteúdo para Amstelverso é permitido apenas para maiores de 18 anos.