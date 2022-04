Opera GX Village: navegador cria mansão para gamers

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



12/04/2022 | 15:55



O Opera GX está dando um passo importante em uma área diferente daquela que sempre atua. O navegador está entrando no universo imobiliário com um projeto chamado de Opera GX Village.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A ideia por trás desse piloto é criar uma comunidade residencial dos sonhos, tanto para jogadores quanto criadores profissionais, que foi totalmente construída com foco em seus estilos de vida. Uma utopia futurista, onde cada casa é mobiliada com configurações de jogos de primeira linha, decoração, LEDs totalmente customizáveis.

A ideia do Opera GX Village é trazer ao mundo real o navegador Opera GX – que, dessa vez, foi transformado em um espaço aconchegante.

“Para qualquer jogador ou streamer famoso, certamente transformar a sua casa na configuração de jogo mais incrível do mundo é algo maravilhoso, especialmente quando esse espaço é cheio de opções de personalização, desde o toque da campainha até a decoração. No Opera GX Village, agora esse paraíso é uma realidade, onde você pode ser quem você quiser”, disse Krystian Kolondra, EVP PC & Gaming da Opera.

Opera GX Village: bem vermelhinho mesmo

Cada casa no Opera GX Village vai oferecer aos seus moradores o melhor ambiente para games, como incríveis configurações de jogos de ponta em todos os quartos, mais LEDs do que uma final de campeonato de e-sports, além das maiores velocidades de Internet imagináveis e de um serviço de entrega de comida no quarto, para que eles nunca precisem parar de jogar ou sair desse ambiente quando estiverem com fome.

Centenas de jogadores e streamers famosos já manifestaram interesse em fazer parte deste protótipo de comunidade residencial, que promete um pedacinho do paraíso para esses gamers nas montanhas de Andorra.

Opera GX Village: Opera tá tirando onda, tá tirando ondinha

“Como uma marca que celebra a cultura de jogos, a Opera teve a visão e a missão de ‘traduzir’ como seria um espaço físico de navegação da Internet e transformou essa ideia em uma experiência no mundo real totalmente imersiva e tangível. Opera GX Village é uma carta de amor aos jogadores e às metáforas que dominam a cultura dos games hoje. Além disso, através de uma campanha de vídeo bastante irônica, o Opera GX vai oferecer uma estadia em uma casa protótipo em Andorra a dois fãs sortudos”, acrescentou Krystian Kolondra, EVP Gaming na Opera.

Com o Opera GX Village, o navegador, que é totalmente personalizável e tem mais de 14 milhões de jogadores ativos mensais, está explorando as possibilidades de levar a customização para o próximo nível e ainda prestar homenagem aos jogadores.

A primeira casa protótipo está aberta para os gamers testarem esse estilo de vida. Eles precisam apenas compartilhar um vídeo, uma imagem ou um texto no Twitter explicando o porquê devem ser os primeiros residentes do Opera GX Village e marcar o perfil @operagxofficial e a hashtag #operagxvillage na publicação.

O mais criativo será o vencedor, que vai levar uma viagem com todas as despesas pagas para ficar na casa protótipo, em Andorra, de 6 a 8 de maio, onde ele vai passar o fim de semana vivendo como um famoso e verdadeiro jogador. Mais informações estão disponíveis em https://www.opera.com/pt-br/gx/village?utm_source=PR.