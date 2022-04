Batman Despertar: áudio série do Spotify revela elenco

Da Redação

Do 33Giga



12/04/2022 | 15:55



O Spotify anunciou o elenco da adaptação em português da áudio série Original Spotify Batman Despertar, que estreia em 3 de maio. Além de Rocco Pitanga no papel de Bruce Wayne, a produção para o Brasil conta com grande elenco nacional.

Conheça o elenco da áudio série Original Spotify Batman Despertar:

Camila Pitanga como Kell

Tainá Mu¨ller como Barbara Gordon

Augusto Madeira como Charada

Adriana Lessa como Martha Wayne

Nill Marcondes como Thomas Wayne

Hugo Bonemer como Ceifador

Carol Abras como Renne Montoya

José Rubens Chachá como Alfred

Marcelo Varzea como Dr. Hunter

Maria Bopp como Vicki Vale

A Original Spotify Batman Despertar tem também as participações especiais de:

Felipe Castanhari como Frenologista,

Erico Borgo como Fantasma Cinzento,

Catarina Garcia como Poltergeist,

Ivan Costa como Ladrão

e Gabriel Godoy como Samuel.

Daniel Rezende (Bingo, Turma da Mônica e Tropa de Elite) e Marina Santana assinam a direção de Batman Despertar, uma produção da Spotify Studios em associação com Ultrassom Music Ideas, adaptada do original dos Estados Unidos Batman Unburied, produzido por Phantom Four e Blue Ribbon Content em associação com Wolf at the Door, criado por David S. Goyer.

“Construir o tom sombrio da cidade de Gotham através das vozes de cada um dos personagens foi o grande desafio. O mais interessante de trabalhar em uma áudio série é que os recursos sonoros formam imagens dentro da cabeça dos ouvintes. E para isso acontecer, todas as etapas merecem atenção especial”, comenta Marina Santana.

“A áudio série tinha que soar bastante realista, não podia soar como uma animação ou uma dublagem, que são outras linguagens. Por isso, eu quis desde o início encarar como se eu estivesse dirigindo um filme, mas de olhos fechados. Fizemos questão de gravar a maior parte das cenas com o elenco todo juntos, algo que não é exatamente muito comum no mercado de áudio. Sempre achei que isso daria o realismo que a gente estava procurando”, completa Daniel Rezende.

Este será o primeiro projeto a estrear como parte do acordo plurianual entre Spotify, Warner Bros. e DC. A parceria levará a vasta biblioteca de personagens icônicos da DC em novos podcasts do Spotify para unir fãs de todo o mundo em uma experiência de áudio inesquecível.

A Original Spotify Batman Despertar estreia globalmente com oito adaptações do roteiro original dos Estados Unidos desenvolvidas para Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México.

Sobre o Original Spotify Batman Despertar

Um serial killer conhecido como O Ceifador aterroriza Gotham City, mas Batman não aparece para salvar a cidade. Na verdade, Bruce Wayne não tem nenhuma memória de que um dia ele foi o Cavaleiro das Trevas.

Ele é um patologista forense – e está começando a autópsia no corpo da mais recente vítima do serial killer quando é atacado pelo próprio Ceifador. Bruce fica cada vez mais obcecado com o assassino, e o Dr. Thomas Wayne, chefe do Hospital de Gotham City, determina que o filho precisa se afastar do trabalho para iniciar terapia com Dr. Hunter, um estranho psicólogo.

Sem poder contar com Batman, Barbara Gordon precisa da ajuda do segundo detetive mais inteligente de Gotham: O Charada.