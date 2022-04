Terra estreia campanha e novo posicionamento; confira novidades

Da Redação

Do 33Giga



12/04/2022 | 15:55



O Terra, uma das maiores plataformas de conteúdo do país e parceiro do 33Giga, anunciou mudanças em seu posicionamento editorial e um processo de rebranding da marca.

A partir de agora, o Terra se apresenta ao mercado brasileiro como uma mediatech, que usa a inteligência de negócio para potencializar a entrega de conteúdo e publicidade.

Para marcar esse novo momento, uma grande campanha está nos principais meios de comunicação do país, com o mote “O que acontece na Terra, está no Terra”.

A campanha criada pela VMLY&R, traz um remake da trilha lançada em 2006, agora com uma linguagem moderna e contemporânea, aliada a cenas que mostram diversidade, com pluralidade de personalidades e cenários, ampliando o significado das mensagens que estão em pautas relevantes hoje em dia.

Confira o vídeo abaixo.

“Além do novo posicionamento como mediatech, que une de forma inteligente a entrega de conteúdo e publicidade, proporcionando as marcas a garantia de um plano de mídia completo e mais direcionado, o Terra também traz um novo visual e logomarca, que trazem linhas mais fluídas e fonte mais atualizada, para acompanhar o novo momento da plataforma, mas mantendo a herança e o reconhecimento da marca”, explica Claudia Caliente, diretora do Terra.

Terra: novo layout

O novo layout está mais leve, moderno e com uma experiência de navegação mais fluida, repensado em todos os formatos, principalmente para o mobile, onde estão nove de cada dez usuários que trafegam entre todas as plataformas.

As mudanças surgem já na capa com novos formatos como webstories, nova fonte e identidades novas para cada vertical de conteúdo.

O editorial traz novos pilares, focados ampliar conversas como representatividade, pluralidade, muito local de fala e consciência.

Entre as novas verticais de conteúdo do Terra, estão a Coletividade que tem o projeto “Visão do Corre”, que apresenta conteúdos com o objetivo de amplificar as vozes e as iniciativas da população que vive nas favelas e periferias do nosso país, com materiais produzidos por profissionais oriundos das “quebradas” do país; também a vertical “Nós”, espaço dedicado a despertar reflexões e combater discriminações.

O conteúdo dará visibilidade a pautas sobre mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e 50+. O Terra segue inclusive com as verticais já repaginadas de games, o “Game On” e Diversão com o “Terra Música ao Vivo”. Em breve, novas verticais devem entrar no ar, ampliando o leque de temas com conteúdo exclusivo na plataforma.

Um novo time de colunistas já chegou ao Terra para promover reflexão e debate em torno dos assuntos que movimentam o noticiário, e reforçar a oferta de conteúdo opinativo. Pablo Miyasawa e Barbara Gutierrez levantam os temas que permeiam o crescente mercado gamer.

Marcia Rocha, Cris Guerra, Luã Santana, Joice Berth e Nathalia Santos desatam os vários nós da diversidade e da representatividade, com autoridade e lugar de fala. Roberta Camargo e os gêmeos Eduardo e Leonardo, da coluna Vegano Periférico, lançam seu olhar atento e crítico sobre o movimento das periferias e quebradas do nosso país.

Além disso, o Terra está evoluindo em novos modelos de parceria de conteúdo em busca de produtores autênticos, agências especializadas, sites segmentados, novas vozes e influenciadores que possam colaborar com pensamento crítico e diversidade de ideias.

Em uma das várias estratégias da área de conteúdo, o Terra pretende abrir uma janela para a produção de parceiros regionais, e oferecer uma curadoria diversificada em todas as plataformas. Desde janeiro de 2022, parceiros como Agência Nacional das Favelas, Alma Preta, Agência Mural, Carta Capital e Mais Goiás compartilham sua produção própria e diversa com as novas verticais temáticas.