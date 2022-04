Biden conversa com Boris Johnson sobre situação na Ucrânia

12/04/2022 | 15:36



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta terça-feira, 12, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson sobre a recente visita do premiê britânico à Ucrânia.

De acordo com comunicado da Casa Branca, os líderes reafirmaram o compromisso de continuar fornecendo segurança e assistência humanitária a Kiev, além de saudarem a cooperação contínua com aliados e parceiros para "impor custos severos à Rússia".