Noivo de Britney Spears, Sam Asghari fala sobre paternidade: Trabalho mais importante da minha vida

12/04/2022 | 15:10



Britney Spears anunciou na última segunda-feira, dia 11, que está esperando mais um herdeiro - Sam Asghari, noivo da cantora, aproveitou para dizer que sempre sonhou em ser pai.

Casamento e filhos são uma parte natural de um relacionamento forte, cheio de amor e respeito. A paternidade é algo que eu sempre esperei e estou muito animado para vivê-la. É o trabalho mais importante da minha vida, escreveu Sam na legenda da publicação.

Vale lembrar que o casal está noivo desde setembro de 2021 - Britney já é mãe de Sean, 16 anos de idade, e Jayden, 15 anos, que são frutos de seu segundo casamento, com Kevin Federline.

O que pensa o ex de Britney Spears, Kevin Federline, sobre a gravidez?

Kevin, por sua vez, resolveu se manifestar sobre a gravidez de sua ex, Britney - segundo informações da NBC News, ele está ciente da novidade e parabeniza a eterna princesinha do pop pelo bebê.

Ele está ciente do post de Britney Spears no Instagram, e deseja a ela o melhor, com uma gravidez feliz e saudável, afirmou Mark Vincent, advogado de Federline.

Também parabeniza ela e Sam Asghari enquanto planejam a emoção da paternidade juntos, finalizou.

Kevin e Britney se conheceram enquanto ele trabalhava na equipe de dança dela, em 2004. Os dois tiveram um romance relâmpago e três meses depois anunciaram o noivado - eles se casaram e ficaram juntos por três anos. E, após a separação, a guarda dos filhos acabou ficando com o dançarino.