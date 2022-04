Faustão ganha beijo na boca de Simone durante programa: Uma recepção dessas

12/04/2022 | 13:10



Fausto Silva recebeu em seu programa, Faustão na Band, na última segunda-feira, dia 11, a cantora Simone - e, quando a cantora viu o apresentador, acabou se empolgando e dando um beijo na boca dele.

13 discos de ouro, 11 de platina duplo, 1 diamante, mais de 50 trilhas de novelas, filmes e seriados, 1 DVD de ouro, a galera já está de pé porque vem aí, ela que está voltando com força total: Simone Bittencourt de Oliveira, disse Faustão ao anunciar a participação da artista.

Simone, por sua vez, entra no palco animada e, ao cumprimentar o amigo, ela acabou dando um beijo na boca de Fausto - o comunicador acabou ficando sem jeito após a atitude inesperada da musicista.

Nas redes sociais, o perfil da atração Faustão na Band, brincou com a situação:

Uma recepção dessas, bicho!, escreveram no Twitter.

Durante a participação de Simone no quadro Pizzaria do Faustão, ela recebeu um depoimento de Zélia Duncan - as duas mantém uma relação de amizade há muitos anos, além de terem feito parceirias musicais.

Zélia foi a responsável pela direção artística do álbum Da Gente, lançado por Simone no início deste ano.

Ela é um grande ídolo pra mim, a quem eu posso chamar de amiga. Nossa relação tem várias camadas de amor. Está sendo um imenso privilégio viver essa nova fase com Simone ao lado dela, vê-la com esse frescor, disse Duncan.

Mesmo que as coisas sejam bonitas, elas precisam de porta-vozes. Simone faz a ponte de compositores pouco conhecidos e já grandiosos, finalizou.