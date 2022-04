Eles estão de volta! Stranger Things 4 ganha trailer oficial com batalha épica

12/04/2022 | 13:10



Nos vemos do outro lado, afinal, a guerra é iminente! Por mais que Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max até tentem ser normais, Hawnkes está em perigo novamente. Nesta terça-feira, dia 12, a Netflix finalmente divulgou o trailer oficial da quarta temporada de Stranger Things - e claro, levou os fãs à loucura.

De acordo com a sinopse, seis meses se passaram da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição. Enquanto continuam a lidar com as consequências, o grupo de amigos se separa pela primeira vez ? e navegar pelas complexidades da escola não torna as coisas mais fáceis. Nesse momento tão vulnerável, uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível surge, trazendo um grande mistério que, se resolvido, pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.

O primeiro volume da quarta temporada estreia em 27 de maio, na Netflix, enquanto a segunda parte chega na plataforma dia 1 de julho.