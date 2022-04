Redação

Quem procura o que fazer em Fernando de Noronha além da praia encontra uma série de atividades de lazer. Trilhas, tour gastronômico e diversos tipos de mergulhos guiados podem fazer parte do roteiro de quem vai para o arquipélago.

“Noronha tem uma beleza sublime, cada cantinho da ilha é único, mas vai além das paisagens. É tranquila, segura, energizada. O turista que escolhe vir ao arquipélago é abraçado por uma população empolgada, que acolhe e todos”, diz Adriana Flor, presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha.

O que fazer em Fernando de Noronha além da praia

As principais atividades para curtir em Noronha além da praia são:

Mergulho

Trilhas guiadas ou não

Visita ao forte para ver o pôr do sol

Experiências gastronômicas

Confira os detalhes de cada uma delas.

Mergulho em Noronha

O mergulho para observar as belezas marinhas de Noronha é um dos passeios mais procurados pelos viajantes. A boa visibilidade e a enorme variedade de espécies garantem uma das melhores experiências do gênero no Brasil.

Para Paulo Ferreira, representante da Associação Noronhense das Empresas de Mergulho Autônomo (Anema), Noronha está no top 5 mundial dos destinos de mergulho. “O mergulho de cilindro é o que tem o maior índice de satisfação dos turistas. Ele pode ser feito todos os dias do ano, com excelente qualidade, no Parque Nacional Marinho, com uma visibilidade média de 30 metros e temperatura da água a 28ºC”, afirma.

As empresas indicadas pela Anema são Atantis Divers, Aguas Clars e Noronha Diver, todas com mais de 25 anos de atuação no ramo, aqui em Noronha.

Trilhas em Fernando de Noronha

Algumas trilhas em Noronha só podem ser feitas com o acompanhamento de guias. É o caso do Capim-Açú, do Morro São José e do Pontinha-Caieira. Outras já podem ser feitas de maneira individual, como as trilhas do Abreu e Atalaia. Antes de encarar qualquer uma delas, porém, é necessário fazer o agendamento no Centro TAMAR/ICMBio e adquirir o ingresso do Parque Nacional Marinho.

De acordo com a pousadeira Fabiana de Sanctis, os passeios com guias credenciados não podem ficar de fora. “Essa é a melhor forma de cada pedacinho da ilha e entender a história de Fernando de Noronha, que é cheia de lendas”, conta.

Visita ao forte para ver o pôr do sol

À tarde, vale a pena tirar um tempo para admirar o pôr do sol no Forte Nossa Senhora dos Remédios, uma das principais atrações de Noronha. O lugar é lindo, está todo restaurado e conta uma parte da história da ilha.

Subir na pedra do Piquinho também não pode ficar de fora. Lá de cima, tem-se uma visão em 360º do arquipélago.

Experiências gastronômicas no arquipélago

Quando o assunto é gastronomia, Noronha reúne várias opções de restaurantes que exaltam a cultura e a culinária local. Frutos do mar são servidos em abundância, com a vantagem de estarem sempre bem frescos. Alguns restaurantes contam com lounges que possibilitam uma vista panorâmica do pôr do sol da ilha.

