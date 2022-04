Ingressos para shows do Coldplay no Brasil esgotam em minutos

12/04/2022 | 11:27



Na última semana, a banda Coldplay anunciou que fará três apresentações solo no Brasil com a turnê Music Of The Spheres, sendo um show no Rio de Janeiro (11 de outubro) e dois em São Paulo (15 e 16 de outubro). pré-venda dos ingressos foi liberada nesta segunda-feira, 11, apenas para clientes que possuem cartão Elo. Nesta terça-feira, 12, a venda foi aberta para o público em geral.

Os valores dos ingressos variam de R$ 215 até R$ 980. A compra pelo site foi liberada às 10h e, minutos depois, já estava tudo esgotado. Já a venda física, nas bilheterias, só começa a partir das 11h. No entanto, também havia filas nesta manhã e, para garantir o ingresso, há quem tenha se adiantado e chegado um dia antes.

Serviço

São Paulo

Datas: 15 e 16 de outubro (sábado e domingo)

Horário do show: 20h30

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 245

Rio de Janeiro

Data: 11 de outubro (terça-feira)

Horário do show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$ 215.