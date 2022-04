Retomada de eventos e solidariedade

Do Diário do Grande ABC



12/04/2022 | 11:14



A edição deste ano da Feira da Fraternidade representa resgate muito importante para a cidade, especialmente para a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Isso ocorre por dois motivos: primeiro, pela ligação direta com as organizações sociais, que realizam o trabalho social atendendo idosos, pessoas com deficiência, crianças, famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. A maioria das entidades que participam do evento realiza este trabalho anonimamente, sem nenhuma participação do poder público, mas muitas vezes chegando em lugares e situações que, sozinho, o poder público jamais chegaria.

Por isso, a importância deste evento, que permite reunir estas organizações de maneira que, por meio da venda de produtos, cada uma consiga se manter e manter suas ações, ou até expandir seus locais e suas realizações. Ampliar o cuidado e a dignidade e fazê-los chegar a cada vez mais pessoas são dos pontos mais bonitos da Feira da Fraternidade. Outro ponto é a visibilidade que ela traz para cada instituição e para os trabalhos que elas desempenham, seja no voluntariado, nas doações, na percepção das pessoas sobre a seriedade do trabalho social, que transforma vidas e chega a todas as partes de Santo André.

E, na edição deste ano, marco histórico. A Feira da Fraternidade veio iniciar a retomada da vida, das festividades e das celebrações. Com recorde de público e de arrecadação – foram 100 mil pessoas em três dias de feira e 20 toneladas de alimentos arrecadados por toda a cidade –, os andreenses mostraram a força da solidariedade e o poder do amor ao próximo. Por meio destes recursos e doações, esta corrente do bem, formada pelos munícipes de Santo André, chega onde precisa chegar. Nas famílias que necessitam de algum tipo de auxílio, especialmente neste momento de crise pós-pandemia de Covid-19 e tensões geopolíticas, em que a alta de preços afeta a vida de tantas pessoas em dificuldade.

Muitas vezes, o alcance de tudo que é realizado na Feira não é facilmente notado. Por isso, para nós, é tão gratificante poder participar e organizar este tipo de ação. Porque, quando vemos as pessoas receberem a alimentação, os recursos, as capacitações, isso tudo reflete no nosso serviço e destaca o quanto é possível trazer o empoderamento para estas famílias, por meio dos nossos programas, para que elas possam superar esta condição de vulnerabilidade. E não há modo mais especial de se comemorar os 469 anos de Santo André do que ajudando quem mais precisa. Cuidado, união e solidariedade somados à alegria de viver e celebrar são a marca da nossa gente. Parabéns, Santo André! Terra de gente solidária e acolhedora.

Marcelo Delsir é secretário de Cidadania e Assistência Social na Prefeitura de Santo André.

PALAVRA DO LEITOR

Vice na chapa – 1

Adora dar cargo para seus amigos do Exército (90% de chance de ser o Braga Netto, diz Bolsonaro sobre seu vice). Nenhuma novidade.

Antonio Vagner Vagner

do Facebook

Vice na chapa – 2

O amigo Valdemar Costa Neto ou o outro amigão Roberto Jefferson combinam mais.

Jadson Viana de Jesus

do Facebook

João de Barro

Venho por meio deste espaço pedir reportagem sobre o meu bairro, aonde há abandono por parte da Prefeitura de São Bernardo. Gostaríamos de ajuda para tomar certas providências no nosso bairro. O bairro o é João de Barro, no Grande Alvarenga.

Ricardo Teodoro

São Bernardo

Fuad Sayar

Senti a morte de Fuad Sayar. Grande papo e sempre disponível aos amigos e necessitados, deixa saudades aos que conviveram com ele. Especialistas na área de recursos humanos, trocamos muitas informações e experiências. Aos familiares, meus sentidos pêsames.

Alexandre Takara

Santo André

Fake news

O nome que o projeto da lei das fake news se atribui fala por si: ‘Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet’. Se o projeto tem a autoria de militante esquerdista, como o senador Alessandro Vieira, se já foi aprovado pelo Senado que temos e se suscita o máximo interesse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, respectivamente atual presidente e futuro presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), abra o olho! Certamente o intuito do projeto não corresponde ao que o nome proclama. Sem chance! Para não fazer pré-julgamentos, fui ler o projeto. Seu inteiro teor está acessível no site da Câmara dos Deputados, onde tramita como PL 2.630/2020. Em seis capítulos, 31 artigos e mais de uma centena de disposições transparece no texto verdadeiro delírio de mente totalitária, daquelas mentes que, se pudessem, regulamentariam carrocinha de pipoca, fariam uma lei da selfie progressista e elaborariam estatuto do ato sexual democrático e popular.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)

Terceira via – 1

Entre o maior corrupto brasileiro e o nosso presidente genocida brasileiro, fico com a terceira opção Simone Tebet, hoje senadora (Simone Tebet diz estar pronta para liderar terceira via)

Armando Savella

do Facebook



Terceira via – 2

Vera do PSTU, sem nenhuma máquina eleitoral, também tem 1% nas pesquisas, o mesmo índice da candidata do MDB (Simone Tebet)

Claudio Sousa

do Facebook



Terceira via – 3

É a Renan de saia, que viu mulheres dignas serem agredidas e humilhadas na CPI circense e não abriu o bico. Hipócrita.

Rosália Almeida

do Facebook



Toyota

Com esse sindicato medíocre não há fábrica que resista (Funcionários da Toyota voltam ao trabalho)! Já vão se cadastrando para trabalhar no Uber. É sério!

Antonio Carlos Santos

do Facebook



PT x PSB

Essa aliança é forte, é cobra comendo cobra (Aliança com Alckmin expõe disputa entre PT e PSB). Nenhum deles deve dormir tranquilo, pois é perigoso não acordar mais e, se acordar, pode estar sem a carteira.

Wesley Ribeiro

do Facebook



Jovem eleitor

Esperar o que de jovens que admiram Anitta e Pablo Vittar (Influenciadores bolsonaristas entram na disputa por eleitor jovem)? Jovens perdidos nas drogas e no funk. Estes são os eleitores da esquerda. Não sabem nem se limpar, mas adoram boa internet e bom telefone custeados pelos pais. Emprego? Nem pensar em ir atrás! Mas temos jovens inteligentes e preocupados com seu futuro e não fazem parte deste mundo paralelo.

Roseli Quintana

do Facebook