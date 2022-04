Kelly Key ostenta mais de 18 mil reais em peças de luxo durante passeio com marido

12/04/2022 | 11:11



Quem pode, pode! Na última segunda-feira, dia 11, Kelly Key foi flagrada desembarcando do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com o maridão, Mico Freitas, e chamou atenção pelo modelito escolhido.

O motivo? Usando um terninho vermelho, a cantora optou por completar o look com uma bolsa de oito mil e seiscentos reais, cinto de quase dois mil e a camiseta da Gucci de dois mil e duzentos reais.

Somando tudo, Kelly ostentou mais de 18 mil reais em apenas um passeio. Chique, né?!