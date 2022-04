Kylie Jenner fala sobre decisão de não revelar o nome do segundo filho

12/04/2022 | 11:10



Kylie Jenner decidiu falar sobre a mudança de nome do seu filho caçula, que nasceu em fevereiro, fruto da sua relação com Travis Scott. Após anunciar que o pequeno seria chamado de Wolff, a socialite surpreendeu ao dizer que ela e o companheiro optaram por voltar atrás com a escolha.

O nome do nosso filho não é mais Wolf. Nós apenas sentimos que não combinava com ele. Só quis compartilhar isso porque estava vendo Wolf em todos os lugares, disse ela na época.

Em uma recente entrevista ao USA Today, a socialite explicou o motivo de ainda não ter revelado o novo nome da criança:

O processo está a decorrer, então não me parece correto partilhar alguma coisa quando ainda não temos um nome oficial, explicou.

Nos últimos dias, em clima de Pascoa, Kylie postou uma foto de duas cestas de Páscoa endereçadas ao filho e, carinhosamente, chamou o caçula de bebê Webster.