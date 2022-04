Outro filho? Novo papagaio surge nos estúdios da Rede Globo, cria confusão e ataca Lourinho: Esse é o genérico

12/04/2022 | 11:11



Novo louro na área e muita confusão! Parece que Ana Maria Braga arrumou mais um neto na manhã desta terça-feira, dia 12.

Para surpresa da apresentadora do Mais Você e do público, um suposto filho de Louro José apareceu nos estúdios da Rede Globo e afirmou ser o verdadeiro filho do inesquecível louro.

Enquanto conversava com o repórter Fabrício Battaglini, Ana foi surpreendida com a chegada do mesmo, que fez questão de atacar o Lourinho, que estava no programa ao lado da apresentadora:

- Esse aí é o genérico, gritava ele.

Ana então explicou que para entrar no programa, ele precisaria seguir todos os protocolos contra Covid-19.

Irritado, o suposto filho de Louro José começou a fazer perguntas ao lourinho:

- Deixa eu falar, pergunta pro genérico qual foi o dia que o Mais Você estreou na Globo?

- O dia certo eu não sei. Eu era pequeno. Há uns 12 anos, respondeu ele, que recebeu a resposta de alguém: 18 de outubro de 1999, disse.

- Demorou, hein, alfinetou Ana Maria.

Diante das perguntas e da vontade do novo papagaio em entrar na atração, Ana Maria pediu para que Fabrício levasse a nova ave para fazer os exames de Covid-19 e DNA. No final do programa, ela informou que o resultado do DNA de Lourinho, enfim, sairá até o final da semana.