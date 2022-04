Pessoas são baleadas em estação de metrô no Brooklyn, em Nova York

12/04/2022 | 10:53



Várias pessoas foram baleadas nesta terça-feira, 12, em uma estação de metrô no Brooklyn, em Nova York (EUA), informou o Corpo de Bombeiros da cidade. No local, há pessoas atendendo passageiros ensanguentados deitados no chão da estação, revelam imagens divulgadas nesta manhã. A polícia da cidade disse que estava respondendo a relatos de pessoas feridas por tiros ou uma explosão. Diversas viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros estão no local. Fonte: Associated Press.