Rincón está internado em estado 'muito crítico', diz novo boletim médico

12/04/2022 | 09:48



O ex-jogador Freddy Rincón, ídolo do Corinthians na década de 1990 e início dos anos 2000, continua internado em estado crítico após sofrer um grave acidente de carro na madrugada de segunda-feira. Uma atualização sobre a situação do atleta colombiano de 55 anos foi divulgada na manhã desta terça-feira pela Clínica Ibanaco, onde ele se encontra internado, na cidade de Cali, na Colômbia.

"Rincón continua com medidas avançadas de suporte. Seu estado continua muito crítico. Seu prognóstico não mudou por enquanto, considerando a delicada evolução que vem apresentando. Continuaremos a implementar todas as medidas necessárias para gerir a sua situação. Esperamos, de acordo com sua evolução, fornecer informações adicionais pertinentes", disse Laureano Quintero, médico da Clínica Ibanaco.

O ex-atleta colombiano foi submetido a uma cirurgia de duas horas e 45 minutos após os médicos constatarem um traumatismo craniano. Após a operação, ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo com a imprensa colombiana, Rincón estava em um carro que se chocou violentamente contra um ônibus, em Cali. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram ambos os veículos bastante danificados após a colisão. Câmeras de segurança teriam mostrado o automóvel ultrapassando o sinal vermelho antes de bater no ônibus.

Ainda de acordo com os jornais locais, ainda não é possível saber se Rincón era o condutor do veículo, assim como não se pode confirmar a ingestão de bebidas alcoólicas. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo o motorista do ônibus, que está fora de perigo, e outras duas pessoas que estavam no carro do ex-jogador.

Rincón é conhecido como um dos grandes jogadores da história do futebol colombiano, com três Copas do Mundo no currículo. No Brasil, foi campeão mundial pelo Corinthians, em 2000, além de ter conquistado duas vezes o Campeonato Brasileiro e um Estadual com a camisa alvinegra. Também acumula passagens por Palmeiras, Real Madrid, Santos e Cruzeiro.

Aos 55 anos, Rincón atualmente trabalha como comentarista esportivo na Colômbia. Ele ganhou notoriedade mundial ao marcar o gol contra Alemanha na Copa da Itália, em 1990, que garantiu a seleção colombiana a se classificar pela primeira vez na história às oitavas de final de um Mundial.