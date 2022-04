Grávida, Viviane Araújo fala sobre doação de óvulos: Tem muito preconceito ainda

12/04/2022 | 09:10



Viviane Araújo está feliz da vida com a maternidade. A atriz está à espera de seu primeiro filho com Guilherme Militão, com quem se casou em setembro de 2021. Em entrevista ao Só Se For Agora Podcast, de Jorge Perlingeiro, presidente da LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), ela comentou sobre a carreira e a recente novidade em sua vida.

Mesmo grávida, Viviane não dispensou sua participação no Carnaval de 2022. Com carinho, ela relembra seu começo no mundo do samba.

- Eu acho que as pessoas têm esse carinho e respeito pela minha história, pela minha trajetória de todos esses anos, como consegui me firmar no mundo do samba. Eu desfilava seminua no começo e não tenho a menor vergonha de falar isso. É bonito, é tão artística, mesmo, e você se manter, ter o respeito das pessoas, do mundo do samba, quando você é considerada um símbolo sexual... E hoje sou muito respeitada e amada.

Mas agora, aos 47 anos de idade, ela fará uma pequena pausa na carreira para receber Joaquim. A notícia da gravidez foi uma grande felicidade, já que ela e o marido vinham tentando engravidar através de fertilização in vitro.

- Sempre tive sonho de ser mãe, mas sempre fui adiando por conta de trabalho, Carnaval, foi passando o tempo. Nem me liguei na questão de ter me resguardado na questão médica do assunto, poderia ter congelado óvulos. Eu não tinha tanto conhecimento e acesso, de pessoas que pudessem me abrir. Quando der, Deus vai fazer. Mas pra mulher chega a uma certa idade e fica complicado

Por já ter entrado no período da menopausa, a atriz teve que recorrer ao óvulos de uma doadora.

- O meu foi com óvulo doado. Tem muita barreira e muito preconceito ainda, de algumas mulheres não aceitarem, ou marido e família que não aceitam, dizendo que filho de óvulo doado não vai ser seu. Se você tem o desejo, se você quer ser mãe, você pode adotar, é o sentimento de ser mãe. Não importa se é óvulo doado, se é seu, se é adoção. Sempre que eu puder falar sobre isso, é muito importante que isso fique bem nulo, porque realmente a mulher tenta várias vezes e resiste em não querer a ovodoação.