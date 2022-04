Acabou? Natália coloca Eliezer no castigo do monstro no BBB22 e brother se revolta

12/04/2022 | 09:10



O Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 11, no BBB22 causou um pequeno caos. Os brothers tinham que apontar duas pessoas como prioridades no jogo e, depois, aplicar uma consequência a um deles. Natália acabou escolhendo Jessi e Eliezer, e na hora de colocar alguém no castigo do monstro optou pelo affair.

Acontece que Eli não levou nada bem a situação. O líder da semana ficou revoltado e não queria nem conversa com a designer de unhas. Em um momento, eles estavam na frente do quarto do líder, quando Natália disparou:

- Só quero que você me escute. Olha nos meus olhos. Quero ficar com você no monstro.

- Ficar comigo no monstro o c*****o, rebateu Eli.

- Só me ouve.

- Não quero falar hoje, disse Eli, pouco antes de bater a porta na cara da sister.

Pedro Scooby tenta amenizar situação

Com Eliezer claramente bravo pela casa, Pedro Scooby tentou intervir e fazê-lo entender as motivações de Natália.

- Tem uma parada, que eu não tenho que me meter, mas vou te falar... Você soube o que aconteceu antes do ao vivo? O que estava acontecendo é que elas choraram juntas

- Mas não explica a parada, diz Eli.

- Eu sei, mas estou falando assim, tentando entender a cabeça dela, o motivo dela ter feito isso, entendeu? Só estou te falando assim... Não tenho nada a ver com isso.

- É sobre expectativa, mano, continuou Eliezer.

- Eu só estou falando que pode ter sido até errado e tal, mas não foi uma coisa sem motivo nenhum. Eu vi o quanto a Jessi estava abalada, a Jessi chorou com ela.