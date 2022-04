Santo André contrata 471 para cuidar da limpeza em escolas

Da Redação



12/04/2022 | 09:02



A Prefeitura de Santo André, por meio do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), iniciou ontem a seleção de interessados em ocupar uma das 471 vagas de auxiliar de limpeza que foram abertas pela gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Os selecionados vão atuar como funcionários de empresa contratada pela administração para trabalhar nas 123 unidades da rede municipal de ensino, com salários de R$ 1.384. O processo seletivo continua hoje e amanhã, no auditório do Semasa, localizado na Avenida José Caballero, 143, a partir das 9h.

A seleção dos profissionais é feita pelo CPETR, em conjunto com a empresa que venceu a licitação para prestação de serviços nas escolas e que vai contratar os aprovados. Os candidatos deverão levar RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência e currículo atualizado impresso.

“Santo André assumiu algumas escolas do Estado, então acabamos gerando empregos para os nossos munícipes. Nessa parceria com a Secretaria de Educação colocamos à disposição nossa equipe do CPETR, pois sabemos o quanto é alta a demanda de pessoas procurando oportunidades de trabalho”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

A opinião do secretário está em linha com a avaliação do prefeito Paulo Serra (PSDB), para quem é fundamental a criação de oportunidades neste início de retomada. “Essas vagas reforçam também os serviços públicos, que foram ampliados e geram demanda nestas frentes de trabalho.”

Estão sendo distribuídas 400 senhas por dia. Quem estiver com a senha passará por uma pré-seleção e receberá, na próxima semana, uma resposta se continua no processo seletivo. “Os candidatos que passarem pelo atendimento, além de entregar o currículo, fazem cadastro no CPETR automaticamente e poderão ser indicados para outras ocupações”, explicou a gerente de Apoio ao Trabalhador, Valquíria Lavecchia.

Para concorrer à vaga de auxiliar de limpeza é preciso saber ler e escrever, ser maior de 18 anos, ter experiência na área de limpeza e ser morador de Santo André. As pessoas que já trabalharam nas unidades e aqueles que são pais e mães de alunos das escolas municipais têm prioridade. Os candidatos que forem contratados irão atuar em uma unidade próximo à sua residência.

OUTRAS VAGAS

Além das vagas para atuar nas escolas, o CPETR tem mais 79 vagas cadastradas para funções como auxiliar de logística, pedreiro e cozinheiro. Para verificar estas e outras oportunidades de emprego, os interessados em atendimento presencial precisam fazer agendamento pelo site https://www.santoandre.sp.gov.br/PortalServico/Seguranca/frmLogin.aspx.

Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Outra opção para acessar vagas disponíveis é utilizar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou acessar o portal Gov.br, por meio do link https://servicos.mte.gov.br