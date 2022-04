De Downton Abbey a Enola Holmes 2, veja onde estão sendo gravados os principais filmes britânicos de 2022

Redação

Do Rota de Férias



12/04/2022 | 08:58



A lista dos filmes britânicos mais aguardados de 2022 inclui nomes como Downton Abbey: Uma Nova Era e Enola Holmes 2. Para quem pretende viajar para a região, vale a pena descobrir onde essas obras estão sendo filmadas e incluir os cenários no passeio.

Locais de gravação de Downton Abbey, Enola Holmes 2 e mais

Alguns destinos usados como locação dos prováveis sucesso do cinema promovem, inclusive, experiências temáticas inspiradas nos logas. Confira:

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Lançamento: 14 de abril de 2022

A terceira parte da franquia Animais Fantásticos está sendo gravada em diversos locais de Londres (como a estação Kings Cross, uma das locações mais emblemáticas de Harry Potter) e Windsor, além dos estúdios Levesden.

Para quem vai à capital britânica, uma boa pedida é fazer o passeio Magical Mischief, no qual os truques de filmagem por trás da série de filmes Harry Potter são revelados (disponível até 1º de maio). Outra experiência temática do gênero é a The Cauldron, com aulas imersivas de preparação de coquetéis.

Já que for a Edimburgo, na Escócia, podem jantar no Witchery by the Castle, fazer um tour pelos locais que inspiraram o mundo bruxo ou descobrir algumas criaturas fantásticas durante esta caça ao tesouro. Outra dica é se hospedar na incrível suíte em que J. K. Rowling escreveu a última parte de Harry Potter.

Downton Abbey: Uma Nova Era

Lançamento: 28 de abril de 2022

O Highclere Castle abrigou as filmagens e a equipe de Downton Abbey: Uma Nova Era. O castelo, que fica a 1h30min de carro de Londres, em Highclere, organiza uma série de passeios temáticos. Há tours que partem da capital britânica rumo à região, como este.

Cottontail

Ainda sem data de lançamento no Brasil

Dos produtores de Philomena e A Duquesa, o longa Cottontail é um conto universal de amor, perda, aceitação e alegria estrelado por Lily Franky (indicada ao Oscar por Shoplifters, Palma de Ouro 2018), Ciarán Hinds (indicado ao Oscar por Belfast) e Aoife Hinds (que aparece em Normal People, na série Derry Girls e em Ana Bolena).

A obra foi filmada no Japão e na Inglaterra. Quem assisti-la verá belíssimas cenas de Londres e também da cidade de Windermere e da área Tarn Hows, ambas no Lake District, que fica ao noroeste da Inglaterra.

Persuasão

Previsão de lançamento: primeiro semestre de 2022

A adaptação do livro Persuasão, feita pela Netflix e estrelada por Dakota Johnson, tem como pano de fundo a cidade histórica de Bath, onde também foi gravada a série Bridgerton. Enre os locais de filmagem estão Brock Street, Upper Church Street, Bath Street, Royal Crescent, Gravel Walk e Hot Bath Street.

Os visitantes podem aprender mais sobre Bath no Jane Austen Centre, durante o Jane Austen Tour. Outra opção é curtir o Jane Austen Festival, em setembro.

O antigo teatro de Alexandra Palace, que foi reformado, também está hospedando uma nova versão do Persuasão (até 30 de abril). Neste caso, a adaptação traz para o palco a observação afiada e o raciocínio rápido que caracterizamo o famoso romance de Jane Austen.

Enola Holmes 2

Previsão de lançamento: meados de 2022

Enola Holmes é a irmã mais nova de Sherlock e Mycroft Holmes. A obra, continuação do sucesso de 2020, foi filmada em diversos lugares da Grã-Bretanha, incluindo Greenwich Old Royal Naval College, Ashridge Forest e Severn Valley Railway. Casas senhoriais em Hertfordshire, Bedfordshire, Surrey e Shropshire também aparecem na aventura da Netflix.

Ao visitar Londres, é possível participar de um passeio temático de Sherlock Holmes ou fazer tour pelos locais de filmagem em Greenwich. Outras dicas são viver um dia de Sherlock no Sherlock Holmes Escape Room, conhecer mais sobre a história do famoso detetive no Sherlock Holmes Museum e beber uma cerveja no Sherlock Holmes Pub.