Juliette confirma presença no Coachella: 'Vou botar meu inglês para jogo'

11/04/2022 | 20:08



A campeã do BBB 21, Juliette Freire, contou que vai marcar presença no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo. Nas redes sociais, a paraibana disse que está animada e que vai publicar vários stories para os fãs acompanharem a experiência.

"Vou curtir os shows, passear, fazer um monte de coisas... vai ser massa! Tô animada", escreveu no Twitter. A paraibana vai assistir ao show de Anitta, que virou sua amiga após o reality show, e se apresenta no festival da Califórnia, nos Estados Unidos, nos dias 15 e 22 de abril.

Nos stories, Juliette ainda disse: "Eu acho que vai ser engraçado, eu falando o inglês que eu não sei". Na manhã desta segunda-feira, 11, a cantora publicou uma foto no Twitter e escreveu 'Good morning, everyone' ('Bom dia a todos', em português) e brincou: "Já estou treinando, me aguardem".