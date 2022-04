A bunda da Anitta é turismo?

Rodermil Pizzo



11/04/2022 | 23:59



Sim! Por incrível que pareça, a bunda da Anitta é considerada neste momento referência e atração de turistas.



O Brasil já gastou e seguirá gastando milhões de reais em campanhas de marketing e publicidade com o intuito de mudar a nossa imagem, e nada adiantará. Sempre seremos vistos como um País de população com sex appel.



Esta visão global tem duas vertentes. De um lado, toda vez que algum brasileiro vai ao topo, por qualquer motivo, leva nas costas o nome do Brasil e atrai olhares interessados em nosso País, o que é positivo. De outro lado, quando carregar este nome se baseia em uma música com letra e clipe de extrema sensualidade, pode enveredar e gerar discussões negativas.



Ainda que não sejamos o berço do funk, o fato é que estamos nos tornando referência mundial neste estilo musical, e toda a coreografia sempre vem carregada de apelo sensual. O Rio de Janeiro tem se beneficiado na atração de turistas por conta destes bailes funks. A verdade seja escrita: é muito melhor ser visto por estas imagens sensuais do que pelas imagens de arrastões, balas perdidas e guerras de facções.



O problema é a impossibilidade de desassociar a bunda do clipe da bunda da mulher que está somente a lazer na praia tomando sol. Com isso, acabarmos criando uma legião de mentes turísticas desavisadas, certas de que, ao vir aqui, tudo se pode – e que nossas praias estão lotadas de bundas-anittas disponíveis. O gringo pode confundir a ficção com a realidade.



Existe um refrão musical que diz: “A bunda na janela é para que se passe a mão nela”. Porém, isso não se aplica em hipótese nenhuma ao mundo real.



Todavia o que interessa aqui é a bunda da Anitta, ou melhor, o que isso significa para o turismo brasileiro. Em resumo, significa que sempre que a cantora – sim, ela é cantora. Ainda que minha referência para cantora seja Elis Regina, o novo mundo entende Anitta com este dom de cantar – ou qualquer outra aparecer nos tops mundiais, a imagem do Brasil seguirá associada. Se isso é bom ou ruim, depende do ângulo que se vê. Vocês decidem!



Sem querer influenciar sua opinião, ressalto que o Carnaval brasileiro, há anos, tem a bunda como imagem para o mundo afora. O samba, as fantasias, o Sol sempre estarão um degrau abaixo da nádega carnavalesca.



Isso dito, talvez seja até o caso de pensarmos em um monumento à bunda, já que ela é responsável por tantos turistas lotando nossos hotéis e praias.



Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.