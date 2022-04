Monte Verde, Penedo e Alter do Chão estão entre os destinos mais acolhedores do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



11/04/2022 | 16:55



De Monte Verde, na região Sudeste, a Alter do Chão, no Norte, passando por Brasília, no coração do país, o que não faltam são bons exemplos entre os destinos mais acolhedores do Brasil. Monte Verde, inclusive, despontou recentemente em nono lugar em uma lista do gênero que considerava lugares em todo o planeta, liderada por Goreme, na Turquia.

Após realizar uma pesquisa com os usuários de sua plataforma, o Booking.com elaborou uma lista com os destinos mais acolhedores do Brasil em cada estado. Confira.

Os destinos mais acolhedores do Brasil

Na região Sudeste, Cunha ficou em primeiro lugar entre os destinos paulistas, seguida de Boiçucanga e São Bento do Sapucaí. Já no Rio de Janeiro, Penedo despontou na lista, com Visconde de Mauá em segundo lugar e Abraão em terceiro.

Em Minas Gerais, o grande vencedor foi Monte Verde, com Lavras Novas e Serra do Cipó completando o ranking. Entre os destinos capixabas, a Pedra Azul ficou na primeira posição, seguida de Itaúnas e Domingos Martins.

Veja quais são os destinos mais acolhedores do Brasil por estado:

Norte

Amapá – Macapá

– Macapá Amazonas – Manaus

– Manaus Pará – Alter do Chão

– Alter do Chão Roraima – Boa Vista

– Boa Vista Tocantins – Palmas

Nordeste

Alagoas – Praia do Francês

– Praia do Francês Bahia – Vale do Capão

– Vale do Capão Ceará – Canoa Quebrada

– Canoa Quebrada Maranhão – Carolina

– Carolina Paraíba – Jacumã

– Jacumã Pernambuco – Fernando de Noronha

– Fernando de Noronha Piauí – Barra Grande

– Barra Grande Rio Grande do Norte – São Miguel do Gostoso

– São Miguel do Gostoso Sergipe – Estância

Centro-Oeste

Distrito Federal – Brasília

– Brasília Goiás – São Jorge

– São Jorge Mato Grosso – Chapada dos Guimarães

– Chapada dos Guimarães Mato Grosso do Sul – Bonito

Sudeste

Espírito Santo – Pedra Azul

– Pedra Azul Minas Gerais – Monte Verde

– Monte Verde Rio de Janeiro – Penedo

– Penedo São Paulo – Cunha

Sul