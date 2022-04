Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado aceita participar de mesa de negociações sobre Toyota

Beatriz Mirelle



11/04/2022



A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo realizaram hoje (11) uma reunião com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Na conversa, a Secretaria se colocou à disposição para participar da mesa de negociação sobre a transferência da Toyota.

"Convidamos a Secretaria para participar do grupo de trabalho criado para pensar alternativas para a planta da Toyota em São Bernardo. A Secretaria sinalizou com a sua participação e colocou à disposição todos os programas que são feitos dentro da instituição", afirma o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Aroaldo Oliveira, em vídeo divulgado.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também realizou, nesta sexta-feira, uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A Justiça do Trabalho determinou a criação de uma mesa de negociação com a Toyota, a entidade sindical e os governos municipal e estadual para discutir a permanência da fábrica na cidade.

Durante o encontro de hoje, um documento foi entregue à secretária Marina Bragante para solicitar a participação do governo estadual na mesa de negociação coletiva. O papel foi assinado pelo presidente do sindicato, Moisés Selegers, secretário executivo do consórcio, Orlando Faria, e presidente da Agência. Nele, as instituições registraram que, em 2021, a Toyota reafirmou a viabilidade da planta de São Bernardo pelos próximos três anos. Agora, com o anúncio feito na última semana sobre o encerramento das atividades locais, eles reforçaram que a empresa rompeu os compromissos firmados.