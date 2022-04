Maria, do BBB22, esclarece polêmica sobre sua saída do grupo de WhatsApp dos ex-participantes: Não fui a primeira a sair

11/04/2022 | 16:10



Não ficou quieta! Após ser exposta por Eslovênia no programa Fora de Casa, Maria não ficou quieta e se pronunciou. De primeira, a cantora apenas disse que odeia grupos de WhatsApp e que, apesar de ter dado unfollow ex-participante do BBB22, suas mensagens estavam abertas. Porém, Maria voltou às redes e falou um pouco mais sobre o que aconteceu:

Eu trabalho com fatos, vamos lá? Existe, ou existiu, um grupo com todos os ex-participantes do BBB22. Estavam todos, menos a Naiara Azevedo, inclusive colocaram o Rodrigo Mussi, que todo mundo sabe como está. Eu não fui a primeira participante a sair, inclusive foi por isso que tomei coragem.

Além de revelar que outros brothers ou sisters também haviam saído, a cantora ainda deixou bem claro que o problema não é o grupo:

Falei: Ah, gente. Vou sair também, só tenho grupo de trabalho no WhatsApp, só tenho um grupo de amigos que também silencio. E não tenho grupo nem com minha família. Então é isso.