Ex-jogador Rincón sofre traumatismo craniano em acidente de carro

11/04/2022 | 15:47



O ex-jogador colombiano Freddy Rincón conhecido principalmente por sua passagem como volante do Corinthians, sofreu traumatismo craniano na madrugada desta segunda-feira(11), e se encontra em estado grave após se envolver em um acidente de carro em Cali.

De acordo com o ‘El País’, da Colômbia, mais três pessoas ficaram feridas além do ex-jogador: o motorista do ônibus e duas pessoas que estavam com Rincón no veículo. A empresa responsável pelo ônibus, ‘MetroCali’, afirmou que o estado de saúde do condutor após o acidente é estável.

Rincón teve passagens por três clubes paulistas, Palmeiras, Santos e Corinthians. No último, ajudou o elenco a conquistar o Mundial de Clubes da Fifa de 2000, os títulos brasileiros de 1998 e 1999, além do Campeonato Paulista de 1999.