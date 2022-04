Anitta conta situação inusitada que viveu ao encontrar Madonna: Tive uma diarreia doida

11/04/2022 | 15:10



Anitta, durante sua participação no programa norte-americano What Happens Live with Andy Cohen, contou sobre uma situação pra lá de inusitada que viveu minutos antes de encontrar Madonna para gravar a música Faz Gostoso, que foi lançada em 2019.

A musa estava tão nervosa por conhecer a rainha do pop que teve diarreia.

Tenho uma história louca sobre isso. Eu estava super nervosa para vê-la, estava surtando. Graças a Deus, cheguei 20 minutos antes, porque estava tão nervosa que tive uma diarreia doida. Ela chegou depois e não soube o que aconteceu, e eu fingi que estava tudo bem!, explicou.

A canção Faz Gostoso faz parte do álbum Madame X, de Madonna, que também traz outras 14 faixas além da parceria com Anitta.

A brasileira divulgou, recentemente, a capa do seu novo álbum. Inicialmente chamado de Girl From Rio, o projeto foi renomeado para Versions Of Me, Versões de mim, em tradução livre, para representar as várias versões da cantora, de acordo com o comunicado.

Vale lembrar que esse é o primeiro lançamente de Anitta pela Warner Records.