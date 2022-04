Professor de São Bernardo é preso em flagrante por suspeita de estupro

Da Redação



11/04/2022 | 15:07



Um professor de matemática, 60 anos, da rede estadual de São Bernardo, segundo informações iniciais, teria passado a mão nas pernas de uma aluna de 15 anos, enquanto a mesma foi buscar a apostila escolar. Além dela, outras alunas também teriam sido assediadas pelo professor, as meninas contaram que o professor já havia tocado em suas partes íntimas.

O caso aconteceu na quinta-feira (7), na Escola Estadual Célio Luiz Negrini, localizada na estrada da Pedra Branca. O educador de prenome Wilson foi preso em flagrante por suspeita de estupro, após as alunas se reunirem e denunciarem o caso para a direção e constatarem seus pais e responsáveis. A ocorrência foi registrada no 6° DP de São Bernardo e de acordo com a SSP (Secretária de Segurança Pública). Detalhes devem permanecer em sigilo até o fim da investigação por se tratar de um caso envolvendo adolescentes.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) repudia qualquer forma de assédio. “A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) repudia todo e qualquer tipo de assédio. Assim que as estudantes denunciaram a situação, a direção atuou de forma ativa, comunicando a Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo, que abriu o processo de apuração preliminar e o docente foi afastado. A Polícia Militar também foi acionada e o docente foi encaminhado para ?a delegacia. O caso foi inserido na Plataforma Conviva SP - Placon, sistema utilizado para acompanhamento de registro de ocorrências escolares na rede estadual de ensino. A escola coloca à disposição das estudantes a assistência do Programa Psicólogos na Educação, se autorizado por seus responsáveis. A unidade escolar e a Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo estão à disposição da comunidade escolar e autoridades para mais esclarecimentos.”

O Diário entrou em contato com a SSP e aguarda posicionamento.