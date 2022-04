Hollywood conquista o mundo. A transição do mudo para o sonoro. A orquestra da professora Palmira.

Ademir Medici

É a quinta aula do professor Antonio de Andrade comemorativa à reinauguração do Cine Carlos Gomes, em Santo André. Ousamos perguntar: que outro cinema no mundo, que virara estacionamento de automóveis e/ou loja de tecidos, voltou ser espaço cultural?

Novos estilos, formatos e gêneros...

Texto: Antonio de Andrade

Desde o final da década de 1910 o espetáculo cinematográfico vinha passando por radicais transformações. Até o início da Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918) a produção de filmes brasileiros ocupava papel de destaque competindo com os filmes oriundos da Europa.

A produção norte-americana ficava restrita a abastecer o próprio mercado estadunidense.

Com o desenrolar da guerra a produção europeia praticamente desapareceu e a filmagem brasileira ficou estagnada pela dificuldade de acesso ao filme virgem produzido na Europa.

No vácuo surgem no mercado brasileiro as agencias das principais produtoras norte-americanas utilizando procedimentos modernos de comercialização, distribuição e exibição que atingirão todo território nacional. Aos poucos a produção vinda de Hollywood conquista a preferência do público.

Em outubro de 1927 estreou em Nova York o longa metragem “O Cantor de Jazz”. A película não era totalmente falada. Intercalava trechos mudos com números musicais interpretados pelo cantor Al Jolson. O episódio marcaria o início da decadência do cinema mudo e o surgimento de uma nova atração para um público ávido por novidades.

A transição do mudo para o sonoro levou certo tempo para chegar por aqui. Os investimentos eram enormes. Projetores precisaram ser substituídos para reproduzir o som e as salas reformuladas para receber a complexa aparelhagem sonora.

A exibição do sonoro acelera a dominação do mercado exibidor pelo produto norte-americano que chega ao Brasil a um preço baixo, pois era exibido mundo afora, além de oferecer uma oferta formidável de estilos, formatos e gêneros.

NOTA DA MEMÓRIA

Na história do SOS Carlos Gomes, a presença de Edward Wandeur. Ele participou do movimento e cedeu uma série de fotografias dos áureos tempos do Carlos Gomes, como a que republicamos hoje – a primeira publicação foi em 10-9-1992.

A foto foi batida em 3 de março de 1952. No palco do Cine Carlos Gomes, a Orquestra de Acordeons da professora Palmira Ferri Kronig, que aparece ao centro da foto. À direita, o acordeonista Albino Suossi.

Crédito da foto 1 – Acervo: Edward Wandeur (em memória)

MÚSICA. A orquestra da professora Palmira no palco do Cine Carlos Gomes em 1952: palco mantido nas duas reformas feitas pela Prefeitura de Santo André, nos governos Celso Daniel e Paulinho Serra

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 13 de abril de 1972 – ano 14, edição 1816

NOMES DO GRANDE ABC

Joao Bruni. Ganha o primeiro prêmio na exposição de orquídeas realizado no salão do Rhodiamec.

Alfredo Francisco Martinelli. Presidente do Clube de Orquídeas de Santo André.

Guido Fidelis. Técnico da Sudene.

Aurélio Loureiro Bastos. Técnico de futebol do Saad.

Fortunato Panfolfi Arnoni, ex-vereador de Ribeirão Pires, falecido nesta data.

EM 13 DE ABRIL DE...

1902 – Roma, 11 (Agência Havas) – Suíça e Itália rompem relações diplomáticas.

1922 – Repetem-se as queixas contra furtos de mercadorias transportadas pelos trens da “São Paulo Railway”. Os furtos eram praticados nos vagões e no pátio da estação de Santo André. Desapareciam caixas do lança-perfume produzido pela Rhodia e peças de fazenda das indústrias de Santo André. A polícia de São Bernardo chega aos meliantes: dois ex-empregados da ferrovia, que vendiam as peças a um alfaiate de Mogi das Cruzes e a um negociante de Taubaté. O delegado de São Bernardo, Carlos Villalva, chega aos receptadores e devolve as mercadorias aos proprietários.

1957 – Da programação do aniversário de Santo André faz parte a audição realizada no Cine Tamoio pelo Coral Vicentino, da cidade de São Vicente, e Orquestra Sinfônica de Santo André.

Em sessão solene realizada na Câmara Municipal foi outorgado o título de Cidadão Honorário de Santo André ao padre Primo Bernardi.

1972 – Volkswagen do Brasil produz o milionésimo fusca: o 1º sedan brasileiro foi lançado em 1959.

1977 - Presidente Ernesto Geisel baixa o Pacote de Abril: trabalhadores têm férias maiores, com 30 dias corridos – antes eram 20 dias. Lei de Imprensa não entra nas reformas. E o regime militar não abre mão das eleições indiretas.

1982 – Cetesb lacra fornos da Faé, em São Bernardo.

Área central de São Caetano alagada.



SANTOS DO DIA

Ida

Martinho I

Hermenegildo

SEMANA SANTA

Teria sido na quarta-feira santa que Judas Iscariotes se ofereceu para entregar Jesus aos que planejavam matá-lo, em troca de dinheiro.

A quarta-feira Santa em 1922: encerramento do retiro, confissões, ofício de trevas, canto das profecias e do misero.



CAPITAL BRASILEIRA

Hoje é o aniversário de Fortaleza, capital do Ceará, fundada 13 de abril de 1726.

HOJE

Dia do Hino Nacional Brasileiro

Dia do Jovem

Dia do Office-Boy

Dia do Beijo.

FALECIMENTOS

Santo André

Manoel Oliveira de Carvalho, 86. Natural de São Brás (Alagoas). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Dirce Mercedes Garcia Ribeiro, 91. Natural de Lorena (São Paulo). Residia no Jardim Dora, em Suzano (São Paulo). Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Cecchini Taurino, 91. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

São Caetano

Wilson Ferrari, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Diadema

Antonio Alexandre dos Santos, 92. Natural de Itambé (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel de Souza Araujo, 84. Natural de Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Mauá

Nelson Gallo, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Aparecida Carlos dos Santos, 76. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.