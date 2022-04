O Carlos Gomes em casa nova. O cinema em São Bernardo e São Caetano. O medalhão do maestro.

Ademir Medici

É a quarta aula comemorativa à reinauguração do Cine Carlos Gomes. O professor Antonio de Andrade chegava à 1921, 1922, 1925...

A importância de Masine & Gianotti

Texto: Antonio de Andrade

O rádio que, em paralelo ao cinema, passaria a constituir outra modalidade de diversão popular acessível a todos os segmentos sociais, surgiria apenas em 1924 na capital paulista.

Em agosto de 1925 o Cine Theatro Carlos Gomes muda de endereço. Trata-se de um projeto arquitetônico peculiar de estilo neoclássico, específico para receber companhias teatrais, shows, bailes, formaturas, solenidades cívicas e, principalmente, a exibição de filmes. Foi construído na Rua Senador Flaquer.

Alguns motivos estão relacionados à iniciativa dos sócios Masine & Gianotti:

A afluência de público cada vez maior às exibições cinematográficas.

Adequação aos primeiros regulamentos do poder público definindo critérios obrigatórios relacionados à segurança, conforto e higiene das salas de exibição;

A existência de duas salas de melhor qualidade funcionando no Município: o Caruso (1921) situado na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo, e o Cine Central (de 1922), localizado na Rua Perrella, em São Caetano.

O novo Carlos Gomes despertava atenção pelos ornamentos, conforto e tamanho. Dispunha de 800 poltronas numa época, segundo mestre Octaviano Gaiarsa, em que a população do então Município de São Bernardo (atual Grande ABC) seria de apenas 25.215 habitantes.

A boca de cena italiana homenageava o compositor Carlos Gomes com um medalhão sobressaindo o perfil do compositor. Esta obra permanece preservada e pode ser admirada no atual projeto de reforma.

Crédito da foto 1 – Acervo: Museu Octaviano Gaiarsa

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

Crédito da foto 3 – Marina Brandão/Banco de Dados (19-12-2008)

CINEMA NO ABC. O Carlos Gomes em 1925 e os Cines Caruso e Central, de São Bernardo e São Caetano, cujas fachadas – e apenas as fachadas – permanecem preservadas

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 12 de abril de 1972 – ano 14, edição 1815

SANTO ANDRÉ – Falta uma passagem subterrânea na estação ferroviária. Reportagem: José Louzeiro

ESPORTES – Newton da Costa Filho, o “Campineiro” (ex-técnco da Seleção Brasileira), assina contrato para dirigir as equipes de basquetebol feminino de São Bernardo



EM 12 DE ABRIL DE...

1902 – A Light and Power propôs ao governo iluminar a eletricidade a Freguesia da Penha e outros pontos da capital.

1922 – No domingo, 9, o Brasil de Santo André recebia em seu campo a equipe do Mackenzie/Portuguesa.

O São Caetano enfrentava a AA Colombo na preliminar da decisão do Campeonato Municipal de São Paulo. No jogo de fundo, o Spartanos tornava-se campeão paulistano ao vencer o Oriente por 2 a 1.

1957 – Avião da Real-Aerovias cai na Ilha Anchieta, litoral norte de São Paulo, provocando 26 mortes e apenas quatro sobreviventes.

AA Mercedes-Benz estreia no campeonato da LECI de futebol e é goleada pela Johnson por 12 a 0. General Motors vence a Cobrasma por 3 a 0.



SANTOS DO DIA

Júlio I. Papa no século 4º.

Vitor de Braga

José Moscati

Sabas Godo

SEMANA SANTA

A terça-feira Santa em 1922: meditação e prática do retiro. Beijo do crucifixo.

FALECIMENTOS

Santo André

Apparecida Cantarelli Ribeiro, 89. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

São Bernardo

Otávio Teixeira de Oliveira, 94. Natural de São João do Rio do Peixe (Paraíba). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Luzia Marcelina Magnani Capeletto, 92. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Angelina Coracini Capassi, 90. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Iraci Maria Catelan Riotto, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Maria Aparecida Mião Esteves, 94. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 6. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Diadema

Fernando Alves Batista, 87. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Vale da Paz.

Mauá

Donizete Aparecido Branco, 63. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Juvenal Soares, 78. Natural de Serra Azul de Minas. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.