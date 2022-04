Após sofrer com sintomas, Rainha Elizabeth II faz comentário sobre Covid-19: Deixa a pessoa cansada

11/04/2022 | 14:10



Rainha Elizabeth II passou por um período delicado após testar positivo para Covid-19 aos 95 anos de idade. Felizmente, a monarca se recuperou bem, e recentemente decidiu conversar com um paciente, Asef Hussain, que também foi diagnosticado com a doença.

Em um vídeo liberado nas redes sociais da Família Real Britânica, Elizabeth aparece trocando figurinhas com Hussain, e até chega a revelar sua experiência com os sintomas da doença. Vale lembrar que a monarca precisou desmarcar compromissos porque não estava se sentindo disposta.

- Ela deixa a pessoa cansada, exausta, né? Essa pandemia horrível.

Além de conversar com o paciente, a rainha também um bateu um papo com alguns funcionários do hospital real de Londres. Ela fez questão de elogiar a equipe, que construiu uma unidade com 115 leitos em dois andares do hospital em cinco semanas, quando o tempo habitual para esse tipo de trabalho é de cinco meses.

- É muito interessante, não é, quando há algum coisa muito vital, como todos trabalham juntos e se unem? Maravilhoso, não é?