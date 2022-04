The Batman chega à HBO Max em 18 de abril

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/04/2022 | 13:55



Na próxima segunda-feira (18 de abril), o mais recente filme do universo DC, The Batman, chega à HBO Max. Estrelado por Robert Pattinson, o título vem 10 anos depois do último filme do super-herói – Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge – e completa a franquia sobre o poderoso morcego dentro do serviço de streaming.

Em The Batman, Bruce Wayne tem defendido as ruas de Gotham com cada vez menos aliados. Mas um vilão concentrado em derrubar a elite política da cidade choca a comunidade com uma série de assassinatos sádicos, um rastro de pistas crípticas e muitos enigmas. O novo inimigo força o herói a conduzir uma investigação sobre o submundo, mergulhando profundamente no município e lentamente desvendando informações que parecem nunca ser reveladas.

The Batman é dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson (Batman), Paul Dano (O Enigma) e Zoë Kravitz (Mulher-Gato). O elenco é completado por Peter Sarsgaard (Gil Colson), Barry Keoghan (Stanley Merkel), Colin Farrell (Pinguim), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone) e Rupert Penry-Jones (Don Mitchell Jr.).

Assista ao trailer de The Batman preparado pela HBO Max: