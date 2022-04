Mais de 500 veículos de luxo serão leiloados amanhã

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/04/2022 | 13:55



Amanhã (12 de abril), a Copart irá realizar três pregões com veículos de luxo. Com mais de 500 ofertas, as sessões acontecerão às 10h no pátio da Vila Jaguara em São Paulo (SP), e em duas ocasiões, às 11h30 e às 14h, no pátio de Curitiba (PR).

Com mais de 100 opções, a primeira sessão contará com veículos de luxo como o Dodge Ram 2021/2022, com tabela Fipe de mais de R$ 450 mil e lances a partir de R$ 200 mil. Também será possível dar lances em uma BMW X5 2021/2021 e em uma Range Rover, 2016/2017, com tabela Fipe de R$ 599 mil e R$ 584 mil e lance iniciais de R$ 150 mil e R$ 140 mil, respectivamente.

Ainda na mesma sessão, os fãs de carros luxuosos contarão com um Ford Mustang 2018/2018, com tabela Fipe de R$ 397,80 mil e lance a partir de R$ 141 mil, e um Ford Mustang 2019/2020, com tabela Fipe de R$ 446,30 mil e lance inicial de R$ 100 mil.

Já nas sessões de Curitiba, serão leiloados mais de 400 lotes, com veículos como o Mercedes Benz GLA200 2019/2020 e o Honda HRV 2020/2020, ambos de pequena monta e tabela Fipe de R$ 197 mil e R$ 131 mil e lances a partir de R$ 60 mil e R$ 40 mil, respectivamente.

Como dar lances nos veículos de luxo

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do País, independentemente da localidade na qual os veículos de luxo estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para fazer parte do leilão, basta cadastrar-se no site oficial e informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.