Bowman não comenta política monetária em discurso na abertura de evento do Fed

11/04/2022 | 13:37



Integrante do Conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Michelle Bowman não comentou política monetária ou perspectiva econômica dos Estados Unidos durante discurso que nesta segunda-feira, 11, abriu edição da iniciativa Fed Listens, realizada pelo BC americano para colher visões de líderes comunitários no país. Estão previstos para esta segunda discursos de dirigentes do Federal Reserve em eventos diversos. Há a perspectiva de o Fed acelere a retirada de seus estímulos monetários, fator que vem pressionando as bolsas de Nova York.