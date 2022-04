'O Rodrigo renasceu', comenta irmão de Mussi em nova atualização

11/04/2022 | 13:15



Na noite de domingo, 10, o irmão de Rodrigo Mussi, Diogo, publicou nova atualização sobre o estado de saúde do ex-BBB. Em stories no Instagram, ele afirmou que o ex-participante do reality segue estável e com boas reações neurológicas.

"O processo de extubação deve levar alguns dias", escreveu Diogo. A família já havia publicado um boletim médico no sábado, 9, informando que o processo de extubação foi iniciado e que deve demorar alguns dias para ser finalizado.

Devido ao acidente de carro que Rodrigo sofreu em São Paulo, ele teve traumatismo craniano e passou por uma cirurgia na cabeça e outra na perna. A equipe médica considerou o quadro de saúde delicado e a família, os amigos e fãs têm comemorado a recuperação do ex-BBB nas redes sociais.

Ainda nos stories, Diogo escreveu: "Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa". Ele finalizou o comunicado dizendo: "O Rodrigo renasceu".