Pais de Miley Cyrus se separam após 30 anos de casamento

11/04/2022 | 13:11



O ano de 2022 está apenas começando, mas algumas celebridades já resolveram seguir de forma diferente o ano novo e colocaram um fim em seus relacionamentos. Entre diversas idas e vindas, de acordo com o TMZ, Tish e Billy Ray Cyrus entraram com as papeladas para oficializar o divórcio no Tennessee, nos Estados Unidos, após 30 anos de casamento.

Tem mais! Nos documentos foi descoberto que os pombinhos não vivem mais juntos há mais de dois anos por conta de diferenças irreconciliáveis. Sendo assim, eles pedem que todos os bens sejam distribuídos igualmente.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que os pais de Miley Cyrus tentam se separar. Anteriormente, eles decidiram terminar o relacionamento em duas ocasiões mas mudaram de ideia. Além da cantora, os dois são pais de quatro filhos.