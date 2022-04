Gabi Brandt é questionada se tem HIV por aparecer muito magra e dispara: Preguiça

11/04/2022 | 13:11



Nem sempre o mundo da internet é cor-de-rosa. Prova disso é que às vezes os famosos acabam rebatendo haters nas redes sociais. Nos últimos dias, Gabi Brandt foi questionada se o seu emagrecimento repentino era por conta de alguma doença.

Você está com HIV? Está muito magra, perguntou um internauta.

Sem paciência, a influenciadora respondeu:

Não sei se preguiça é a palavra certa, é que cansa às vezes. Basicamente eu tive dois filhos, e depois das gravidezes meu corpo não voltou ao meu peso. Emagreci muito. Já tive 67 quilos e hoje eu tenho 50 quilos Emagreci 17 quilos desde que comecei a trabalhar com internet. Não tenho nenhum tipo de doença, minha saúde está ótima. Como de tudo e me alimento muito bem. É chato falar sobre isso. Acho que ninguém teria que dar explicação sobre corpo e peso. Isso não devia ser um assunto a ser questionado. Eu sou muito feliz com meu corpo, mas pode ser que a pessoa a quem você esteja questionando não seja, e isso pode causar um gatilho horrível. Por favor, parem de falar do peso dos outros.

Brandt é mãe de Davi, de dois anos de idade, e de Henri, de um ano, frutos de seu relacionamento com Saulo Poncio, de quem se separou recentemente.