Luisa Mell critica Calcinha Preta após episódio de pomba em show: Um completo absurdo

11/04/2022 | 13:10



Polêmica no ar! No último final de semana, durante uma apresentação em Salvador, a banda Calcinha Preta decidiu homenagear a cantora Paulinha Abelha, que faleceu em fevereiro de 2022, aos 43 anos de idade.

No palco, os integrantes anunciaram que iriam soltar uma pomba branca para homenageá-la. Porém, no momento em que soltaram a ave, ela estava com uma asa amarrada e acabou caindo no meio do público.

Você deixou a asa do pombo amarrada. Eu acho que a asa do pombo estava amarrada, disse Silvania.

Assim que o vídeo repercutiu, Luisa Mell usou as redes sociais para se pronunciar e repudiou o episódio. No Feed do Instagram, ela postou um vídeo do momento e desabafou:

Inacreditável. Inaceitável. Deixem os animais em paz. Um completo absurdo. Pombos são animais de hábitos diurnos. Pombos também se machucam. Pombos sentem dor. Pombos não tem que participar destas palhaçadas que humanos inventam. P***. E o povo tá achando engraçado?, escreveu ela.