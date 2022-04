Ax-1: primeira missão totalmente privada chega à Estação Espacial Internacional

Bianca Bellucci

11/04/2022



A Ax-1, primeira missão totalmente privada rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), teve sua primeira etapa concluída com sucesso no último sábado (9). Fruto da colaboração entre Axiom, SpaceX e NASA, o foguete com quatro civis foi lançado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e levou cerca de 21 horas até o pouso. O evento já está sendo considerado um marco para futuros voos comerciais.

A Ax-1 é comandada por Michael Lopez-Alegría, ex-astronauta da NASA que se tornou funcionário da Axiom. A missão também conta com a presença do empresário israelense Eytan Stibbe, do investidor canadense Mark Pathy, e do magnata norte-americano Larry Connor. Eles se juntam aos sete tripulantes que estão a bordo da ISS – três astronautas da NASA, um astronauta alemão e três cosmonautas russos.

Durante oito dias, a ideia é que os recém-chegados contribuam com experimentos científicos e biomédicos realizados na base espacial. Entre eles, estão pesquisas sobre saúde cerebral, células-tronco cardíacas, câncer e envelhecimento.

É válido destacar que, embora não seja a primeira vez que a ISS recebe civis, a missão Ax-1 é a pioneira em ter uma equipe comercial sem membros ativos de um corpo de astronautas do governo.