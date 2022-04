Pavão no The Masked Singer Brasil, Negra Li revela técnica para esconder identidade: Usava sotaque carioca

11/04/2022 | 12:11



Negra Li foi a desmascarada da semana no The Masked Singer Brasil! A cantora participou do Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda-feira, dia 11, para comentar sua participação no reality musical.

Para começar, Fátima elogiou Negra Li por conseguir desempenhar tão bem com uma fantasia tão pesada, o famoso pavão.

A cantora revela que ficou com medo porque seu nome foi levantado pelos jurados, e pelo público, logo na primeira apresentação, por isso, nas próximas ela tentou esconder um pouco mais sua identidade.

- Eu fiquei tão chateada, que logo na primeira falaram muito meu nome. E ai eu comecei a ver na internet o meu nome, eu falei: Meu deus, eu estraguei tudo.

E continua:

- A gente faz questão de mudar o estilo, a forma que interpreta as musicas. Eu comecei a usar uma voz mais roca, usava sotaque carioca, eu tentei enganar um pouquinho também.